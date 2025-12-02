MNC Insurance Beri Perlindungan untuk Mahasiswa CIMSA Unila melalui e-Card Asuransi Kecelakaan Diri

JAKARTA - PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance, perusahaan asuransi umum di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan.

Hal ini melalui penyerahan sponsorship dan e-card asuransi kecelakaan diri (Personal Accident) kepada para mahasiswa kedokteran yang tergabung dalam CIMSA (Center for Indonesian Medical Students' Activities) Universitas Lampung (Unila).

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya MNC Insurance dalam memperkuat literasi asuransi sekaligus memberikan perlindungan nyata bagi generasi muda yang aktif dalam kegiatan akademik maupun organisasi.

Dukungan ini diberikan dalam rangkaian kegiatan edukasi kesehatan SCORA CIMSA FK Unila, termasuk program IMMUNE dan KIRBY, yang berfokus pada peningkatan literasi kesehatan dan pengabdian masyarakat. Tak hanya itu, para mahasiswa Unila menerima perlindungan kecelakaan diri berlaku selama 12 bulan dan melindungi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, aktivitas organisasi, serta agenda kemahasiswaan lainnya. Kehadiran perlindungan ini diharapkan dapat membangun rasa aman, meningkatkan kesadaran risiko sejak dini, dan mendorong mahasiswa untuk memahami pentingnya proteksi dalam kehidupan mereka ke depan.

"Kami percaya bahwa mahasiswa kedokteran adalah garda terdepan masa depan dalam sektor kesehatan. Melalui pemberian e-card asuransi ini, kami ingin memastikan mahasiswa CIMSA Unila dapat menjalankan kegiatan edukasi, pengabdian, dan aktivitas sosial dengan lebih aman dan tenang," kata Direktur Marketing MNC Insurance Meindy Bernando Sihombing dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Managing Director MNC Insurance Business Group Risye Dillianti menambahkan, dukungan ini merupakan bagian dari komitmen MNC Insurance untuk hadir lebih dekat dengan generasi muda.

"Kami ingin memastikan bahwa para mahasiswa yang terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian dan edukasi kesehatan tetap mendapatkan perlindungan maksimal. Harapannya, kolaborasi ini dapat mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya proteksi sejak dini,” ujar Risye.