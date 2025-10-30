MNC Peduli Gelar Pelatihan, Peserta: Bermanfaat untuk UMKM

JAKARTA - MNC Peduli menggelar pelatihan 36 pelaku UMKM dari 15 desa sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City 23 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-36 MNC Group.

Pelatihan tersebut hasil kerja sama MNC Peduli dengan Yayasan Indonesia Setara dan Inotek Foundation sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM di wilayah pedesaan agar mampu bersaing di era digital.

Salah satu peserta, Ana mengaku senang dengan adanya pelatihan tersebut. Menurutnya, ia menambah pengetahuan baru bagaimana cara mengembangkan produk UMKM-nya berupa aksesoris.

"Pelatihannya cukup menarik, saya mengikutinya dari awal sampai sekarang ini dengan senang hati," kata Ana yang dikutip Kamis (30/10/2025).

"Karena pelatihan ini juga tentunya bermanfaat untuk menunjang UMKM saya sendiri," sambungnya.