HOME FINANCE HOT ISSUE

Sambut Ramadhan, KEK MNC Lido City Bersama MNC Tourism Indonesia Gelar Program Peduli Masjid

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |22:00 WIB
Sambut Ramadhan, KEK MNC Lido City Bersama MNC Tourism Indonesia Gelar Program Peduli Masjid
MNC Gelar Program Peduli Masjid (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - KEK MNC Lido City, MNC Land, dan MNC Peduli menggelar program Peduli Masjid menyambut bulan Ramadhan 1447 Hijriah. Terbaru, program tersebut menyasar di Masjid Al Hidayah, Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

General Manager Town Management KEK Lido Syaiful Ardiansyah menyatakan, rangkaian kegiatan difokuskan pada perbaikan ringan fasilitas masjid serta dukungan kebersihan lingkungan, agar jamaah dapat beribadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.

"Yang dilakukan selain pembersihan dari lingkungan sekitar masjid, di dalam masjid karpet-karpet kita bersihkan, jendela-jendela termasuk juga kamar mandi dan tempat wudhu," kata Syaiful dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026). 

Dalam program tersebut, diterjunkan sekitar 15 orang yang berkompeten dalam kegiatan yang dimaksud. Menurutnya, hal itu sebagai wujud keseriusan dalam program Peduli Masjid. 

"Sebenarnya mereka tim sanitasi dan kebersihan di KEK MNC Lido City itu, khusus untuk kegiatan ini kita libatkan mereka," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
