MNC Life-BPD Papua Hadirkan Asuransi Jiwa Kredit untuk Nasabah

MNC Life memperkuat perlindungan finansial masyarakat melalui kerja sama strategis dengan BPD Papua. (Foto: Okezone.com/Azis/ iNews Media Group)

JAKARTA – PT MNC Life Assurance (MNC Life) memperkuat perlindungan finansial masyarakat melalui kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) untuk penyediaan Asuransi Jiwa Kredit.

Kesepakatan ini resmi ditandatangani di Lobby MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta, pada Senin (23/2/2026). Kerja sama mencakup perlindungan asuransi untuk berbagai fasilitas pembiayaan BPD Papua, mulai dari Kredit Multiguna (KMG), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), hingga Kredit Produktif.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPD Papua merupakan langkah strategis MNC Life dalam memperluas jangkauan perlindungan asuransi di berbagai wilayah Indonesia.

“Kami melihat pentingnya sinergi antara perbankan dan asuransi dalam menciptakan rasa aman bagi nasabah. Melalui Asuransi Jiwa Kredit bersama BPD Papua, MNC Life ingin memastikan bahwa perlindungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap fasilitas pembiayaan,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Melalui kolaborasi ini, setiap nasabah BPD Papua yang memanfaatkan produk pembiayaan tersebut akan mendapatkan perlindungan jiwa selama masa kredit berjalan.

Perlindungan ini dirancang untuk memastikan bahwa apabila terjadi risiko meninggal dunia pada debitur, kewajiban pinjaman yang tersisa tidak menjadi beban bagi keluarga, melainkan ditangani oleh perusahaan asuransi.