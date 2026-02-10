Rayakan Bulan Kasih Sayang, MNC Life Hadirkan Perlindungan Kesehatan dengan Gratis Scaling Gigi di Ocean Dental

JAKARTA – Bulan Februari menjadi momen istimewa yang identik dengan perayaan kasih sayang sekaligus awal yang baru melalui Tahun Baru Imlek 2026. Di momen penuh makna ini, MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IBCAP), melalui aplikasi MotionLife, menghadirkan promo spesial bertajuk “February Self Care Deal” sebagai ajakan untuk memulai tahun dengan perhatian lebih pada kesehatan diri.

Melalui promo ini, MNC Life mengajak masyarakat menjadikan perlindungan kesehatan sebagai bentuk nyata self-love yang berdampak jangka panjang. Selama periode 1–28 Februari 2026, setiap pembelian Asuransi Kesehatan di MotionLife dengan plan apa pun berkesempatan mendapatkan GRATIS Scaling Gigi di Ocean Dental untuk 5 orang pembeli pertama.

Dengan premi mulai dari Rp50 ribuan per bulan, nasabah dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang komprehensif, mulai dari manfaat rawat inap hingga Rp90 juta per tahun, rawat jalan via telemedicine, layanan kesehatan yang mudah diakses, hingga perlindungan finansial yang membantu menjaga ketenangan di tengah risiko kesehatan yang dapat terjadi kapan saja. Proses pembelian dilakukan secara praktis melalui MotionLife, dengan aktivasi polis instan tanpa medical check-up serta kemudahan pengajuan klaim secara digital.

Kolaborasi antara MNC Life dan Ocean Dental dalam promo ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendorong gaya hidup sehat melalui pendekatan preventif. Perawatan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap diri sendiri, sekaligus simbol kesiapan menyambut tahun yang baru dengan senyum yang lebih sehat dan percaya diri.

Melalui aplikasi MotionLife , nasabah dapat dengan mudah membandingkan produk, memilih plan sesuai kebutuhan, melakukan pembayaran secara digital, hingga mengelola polis dalam satu aplikasi.