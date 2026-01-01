Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sorak Sorai Fest 2025, Perayaan Musik Akhir Tahun Aman dan Inklusif Bersama MNC Life

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |11:18 WIB
Sorak Sorai Fest 2025, Perayaan Musik Akhir Tahun Aman dan Inklusif Bersama MNC Life
Sorak Sorai Fest 2025, Perayaan Musik Akhir Tahun Aman dan Inklusif Bersama MNC Life. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Sorak Sorai Fest 2025 berakhir pada Jumat, 2 Januari 2026, setelah digelar selama tiga hari berturut-turut sejak 31 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 di Istana Anak, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Festival musik dan gaya hidup ini sukses menjadi ruang perayaan akhir tahun yang menghadirkan kebersamaan lintas generasi melalui pertunjukan musik, kreativitas komunitas, serta beragam aktivitas pendukung yang ramah keluarga.

Sepanjang penyelenggaraan, Sorak Sorai Fest 2025 menampilkan deretan musisi nasional lintas genre. Hari pertama dimeriahkan oleh Slank, Barasuara, Hura Hura Club, dan Monkeyboots. Pada hari kedua, suasana dihangatkan oleh penampilan Vierratale, Souljah, dan The Soulful. Rangkaian acara kemudian ditutup pada hari ketiga dengan penampilan penuh energi dari Tipe-x, Orker Nunung CS, serta musisi lainnya yang disambut antusias oleh ribuan pengunjung.

Selain pertunjukan musik, pengunjung juga menikmati berbagai area bazar UMKM, zona komunitas, aktivasi brand, serta area kuliner yang menghadirkan ragam produk lokal. Seluruh konsep acara dirancang inklusif dan ramah keluarga, menjadikan Sorak Sorai Fest 2025 sebagai ruang perayaan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkuat interaksi sosial dan kreativitas.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, PT Gebyar Komunikasi menggandeng PT MNC Life Assurance (MNC Life), perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), sebagai mitra resmi perlindungan asuransi, yang memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi pemegang tiket atau penonton konser selama seluruh rangkaian acara berlangsung. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung sepanjang festival.

Direktur Utama PT Gebyar Komunikasi, Danny Kurniawan Armananta, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme pengunjung dan dukungan seluruh pihak.

"Sorak Sorai Fest 2025 kami rancang sebagai perayaan akhir tahun yang inklusif dan penuh semangat. Antusiasme pengunjung selama tiga hari penyelenggaraan menjadi bukti bahwa festival ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dukungan MNC Life sebagai Mitra Resmi Perlindungan Asuransi turut memperkuat komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman festival yang aman dan nyaman," ujar Danny di TMII, Rabu, 31 Desember 2025.

 

1 2
