Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AI Makin Canggih, Coding Dinilai Tetap Penting untuk Latih Pola Pikir Siswa

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |21:09 WIB
MNC Life dan Coding Bee (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran coding dinilai tetap memiliki peran krusial dalam membentuk pola pikir siswa. Hal ini disampaikan oleh Direktur Coding Bee Academy, Jeffrey Alvin Alimsyah.

Jeffrey mengungkap saat ini dampak AI sudah semakin nyata. Berbagai pekerjaan, mulai dari sektor perkantoran, keuangan, pemasaran, hingga industri kreatif, mengalami perubahan signifikan akibat otomatisasi yang mampu menyelesaikan tugas dalam waktu singkat.

Namun begitu, ia menolak anggapan bahwa kehadiran AI membuat pembelajaran coding menjadi tidak relevan. Menurutnya, coding bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan sarana untuk melatih cara berpikir.

"Siswa tidak belajar matematika untuk mengalahkan kalkulator, melainkan untuk mempelajari keterampilan pemecahan masalah. Sama halnya dengan coding, siswa mempelajari cara berpikir analitis, kritis, dan banyak keterampilan lain yang menyertai proses belajar tersebut," jelasnya, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, risiko terbesar justru muncul jika siswa hanya dilatih untuk menghafal dan mengikuti instruksi. Pola belajar seperti itu, menurutnya, akan membuat siswa kalah bersaing dengan mesin yang mampu bekerja lebih cepat dan efisien.

"Jika siswa kita hanya dilatih untuk mengikuti instruksi, menghafal, atau mengulang proses, maka mereka akan bersaing langsung dengan mesin dan program perangkat lunak yang dapat melakukan hal-hal tersebut jauh lebih cepat dan efisien," tutur Jeffrey.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Coding Bee Academy hadir dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penguasaan coding sebagai keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan pola pikir siswa agar lebih adaptif, kritis, dan mampu menciptakan nilai di era teknologi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement