Fakta-Fakta Harga BBM Juni 2026: Ada yang Naik, Turun dan Tetap

Harga bahan bakar minyak (BBM) kembali mengalami penyesuaian pada awal Juni 2026. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) kembali mengalami penyesuaian pada awal Juni 2026. Sejumlah produk BBM non-subsidi milik Pertamina tercatat mengalami perubahan harga, baik naik maupun turun, sementara sebagian lainnya tetap dipertahankan.

Penyesuaian ini terjadi seiring dinamika harga minyak global serta kebijakan evaluasi harga berkala oleh masing-masing badan usaha. Selain Pertamina, sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP juga turut melakukan penyesuaian harga pada periode yang sama.

Berikut Okezone rangkum terkait fakta-fakta harga BBM, Minggu (7/6/2026):

1. Harga BBM Non-Subsidi

PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai Senin (1/6/2026). Perubahan mencakup produk bensin beroktan tinggi serta BBM jenis diesel.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa penyesuaian dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan harga minyak dunia dan formula harga yang diatur pemerintah.

“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global,” ujar Roberth dalam keterangan resminya.

2. Dexlite dan Pertamina Dex Kompak Turun