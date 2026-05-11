MNC Life Dukung AirAsia RedRun 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Sport Tourism Indonesia

BALI - PT MNC Life Assurance (MNC Life), perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) turut mendukung penyelenggaraan AirAsia RedRun 2026 yang diselenggarakan oleh JomRun Indonesia pada Minggu, 10 Mei 2026 di Bali Safari. Ajang ini diikuti oleh sekitar 5.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

JomRun merupakan salah satu platform lari terkemuka di Asia Tenggara yang menghadirkan lebih dari 1.000 event olahraga, mulai dari running race, triathlon, hingga fitness event dalam satu aplikasi. Melalui teknologi yang dimiliki, JomRun memudahkan peserta untuk menemukan, mendaftar, hingga melacak aktivitas olahraga mereka, sekaligus membangun ekosistem gaya hidup aktif yang semakin berkembang di kawasan regional.

AirAsia Indonesia mengadakan AirAsia RedRun 2026 untuk mendukung tingginya minat masyarakat terhadap olahraga lari sekaligus mempromosikan pariwisata Indonesia dengan menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Acara ini juga sejalan dengan strategi maskapai dalam mengembangkan sport tourism sebagai bagian dari promosi destinasi unggulan di Indonesia.

AirAsia RedRun dibangun di atas lima pilar utama, yaitu memperkenalkan destinasi wisata, membangun keterlibatan komunitas, meningkatkan kesadaran akan kesehatan, menanamkan budaya keselamatan dalam berlari, serta menyajikan pengalaman olahraga yang menyenangkan. Dengan konsep ini, AirAsia RedRun bertujuan memberikan pengalaman lari yang luar biasa dan tak terlupakan bagi seluruh peserta.

Dukungan MNC Life dalam ajang ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendorong gaya hidup sehat, aktif, dan penuh kesadaran akan pentingnya perlindungan diri. Melalui keikutsertaan dalam AirAsia RedRun 2026 Bali, MNC Life ingin semakin dekat dengan masyarakat, khususnya komunitas olahraga dan keluarga muda yang aktif, sekaligus menghadirkan perlindungan bagi peserta selama kegiatan berlangsung sebagai bagian dari pengalaman berlari yang aman dan nyaman.

AirAsia RedRun 2026 menghadirkan pengalaman lari yang tidak hanya berfokus pada olahraga, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, keberanian, serta gaya hidup yang lebih sehat. Dengan konsep event yang menarik dan lokasi ikonik di Bali Safari, kegiatan ini menjadi momentum positif bagi peserta untuk menikmati aktivitas olahraga dalam suasana yang menyenangkan.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti menyampaikan bahwa dukungan MNC Life terhadap AirAsia RedRun 2026 sejalan dengan visi perusahaan dalam menghadirkan perlindungan yang relevan dengan gaya hidup masyarakat modern.

“Kami percaya bahwa gaya hidup sehat perlu berjalan beriringan dengan kesiapan dalam menghadapi risiko kehidupan. Bagi kami, asuransi bukan hanya tentang perlindungan finansial, tetapi juga tentang memberikan rasa aman agar masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih percaya diri. Dukungan kami dalam kegiatan seperti AirAsia RedRun 2026 menjadi salah satu cara untuk menghadirkan rasa aman tersebut secara langsung di tengah masyarakat,” ujar Risye, Senin (11/5/2026).