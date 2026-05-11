Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Life Dukung AirAsia RedRun 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Sport Tourism Indonesia

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |13:10 WIB
MNC Life Dukung AirAsia RedRun 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Sport Tourism Indonesia
MNC Life Dukung AirAsia RedRun 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Sport Tourism Indonesia
A
A
A

BALI - PT MNC Life Assurance (MNC Life), perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) turut mendukung penyelenggaraan AirAsia RedRun 2026 yang diselenggarakan oleh JomRun Indonesia pada Minggu, 10 Mei 2026 di Bali Safari. Ajang ini diikuti oleh sekitar 5.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

JomRun merupakan salah satu platform lari terkemuka di Asia Tenggara yang menghadirkan lebih dari 1.000 event olahraga, mulai dari running race, triathlon, hingga fitness event dalam satu aplikasi. Melalui teknologi yang dimiliki, JomRun memudahkan peserta untuk menemukan, mendaftar, hingga melacak aktivitas olahraga mereka, sekaligus membangun ekosistem gaya hidup aktif yang semakin berkembang di kawasan regional.

AirAsia Indonesia mengadakan AirAsia RedRun 2026 untuk mendukung tingginya minat masyarakat terhadap olahraga lari sekaligus mempromosikan pariwisata Indonesia dengan menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Acara ini juga sejalan dengan strategi maskapai dalam mengembangkan sport tourism sebagai bagian dari promosi destinasi unggulan di Indonesia.

AirAsia RedRun dibangun di atas lima pilar utama, yaitu memperkenalkan destinasi wisata, membangun keterlibatan komunitas, meningkatkan kesadaran akan kesehatan, menanamkan budaya keselamatan dalam berlari, serta menyajikan pengalaman olahraga yang menyenangkan. Dengan konsep ini, AirAsia RedRun bertujuan memberikan pengalaman lari yang luar biasa dan tak terlupakan bagi seluruh peserta.

Dukungan MNC Life dalam ajang ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendorong gaya hidup sehat, aktif, dan penuh kesadaran akan pentingnya perlindungan diri. Melalui keikutsertaan dalam AirAsia RedRun 2026 Bali, MNC Life ingin semakin dekat dengan masyarakat, khususnya komunitas olahraga dan keluarga muda yang aktif, sekaligus menghadirkan perlindungan bagi peserta selama kegiatan berlangsung sebagai bagian dari pengalaman berlari yang aman dan nyaman.

AirAsia RedRun 2026 menghadirkan pengalaman lari yang tidak hanya berfokus pada olahraga, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, keberanian, serta gaya hidup yang lebih sehat. Dengan konsep event yang menarik dan lokasi ikonik di Bali Safari, kegiatan ini menjadi momentum positif bagi peserta untuk menikmati aktivitas olahraga dalam suasana yang menyenangkan.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti menyampaikan bahwa dukungan MNC Life terhadap AirAsia RedRun 2026 sejalan dengan visi perusahaan dalam menghadirkan perlindungan yang relevan dengan gaya hidup masyarakat modern. 

“Kami percaya bahwa gaya hidup sehat perlu berjalan beriringan dengan kesiapan dalam menghadapi risiko kehidupan. Bagi kami, asuransi bukan hanya tentang perlindungan finansial, tetapi juga tentang memberikan rasa aman agar masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih percaya diri. Dukungan kami dalam kegiatan seperti AirAsia RedRun 2026 menjadi salah satu cara untuk menghadirkan rasa aman tersebut secara langsung di tengah masyarakat,” ujar Risye, Senin (11/5/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/622/3215147/mnc_life-B2qc_large.jpg
MNC Life Hadirkan Perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri di Jakarta Home Run: Men’s Slowpitch League 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214120/mnc_life-HR74_large.jpg
AI Makin Canggih, Coding Dinilai Tetap Penting untuk Latih Pola Pikir Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214111/mnc_life-zv5o_large.jpg
MNC Life Gandeng Coding Bee, Hadirkan Perlindungan Bagi Peserta Kursus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213874/mnc_life-unko_large.jpg
Raih Penghargaan Unitlink Award 2026, MNC Life Kelola Dana Investasi Secara Optimal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213863/mnc_life-e8BZ_large.jpg
MNC Life Raih Penghargaan Unitlink Award 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/320/3213229/mnc_life_raih_penghargaan-h26U_large.jpeg
Risye Dillianti: Literasi Keuangan Jadi Kunci Pertumbuhan Asuransi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement