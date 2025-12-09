Advertisement
SMART MONEY

Siapkan 2026 Lebih Aman Bersama MNC Life: Nikmati Diskon 10% Asuransi Kesehatan

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |16:52 WIB
JAKARTA – Menyambut penghujung tahun, MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), melalui aplikasi MotionLife menghadirkan promo spesial bertajuk “Year End Deal Sale”, sebuah penawaran menarik untuk membantu masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan dengan harga yang lebih terjangkau.

Selama bulan Desember 2025, setiap pembelian Asuransi Kesehatan di MotionLife untuk plan apa pun berhak mendapatkan diskon 10% dengan menggunakan kode promo: LIFEHEALTH10. Promo ini berlaku bagi seluruh calon nasabah yang melakukan pembelian melalui aplikasi MotionLife yang tersedia di Play Store dan App Store maupun situs resmi https://www.motion-life.id
.
Dengan premi mulai Rp50 ribuan per bulan, nasabah dapat menikmati perlindungan kesehatan yang lengkap, mulai dari manfaat rawat inap hingga Rp90 juta/tahun, rawat jalan telemedicine, hingga perlindungan finansial lainnya untuk membantu menjaga kestabilan ekonomi keluarga saat risiko kesehatan datang tanpa diduga. MotionLife juga memberikan kemudahan klaim cashless maupun reimbursement, proses cepat, dan aktivasi polis instan tanpa medical check-up.

Promo “Year End Deal Sale” ini merupakan komitmen MNC Life dalam menyediakan akses perlindungan yang mudah, terjangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Melalui MotionLife, nasabah dapat membandingkan plan, memilih produk, melakukan pembayaran digital, hingga mengajukan klaim secara praktis di satu aplikasi.

 

