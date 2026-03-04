Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Siap Gelar Investor Gathering dan Corporate Forum 2026, MNC Sekuritas Ajak Investor Tangkap Peluang Investasi

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |10:08 WIB
Siap Gelar Investor Gathering dan Corporate Forum 2026, MNC Sekuritas Ajak Investor Tangkap Peluang Investasi
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

MNC Sekuritas kembali menggelar agenda tahunan Investor Gathering & Corporate Forum 2026 pada Kamis (5/3/2026). Tahun ini, tema yang diusung adalah Capturing Early Opportunities in the Global Market Shift. Rangkaian acara akan diawali dengan sesi Corporate Forum yang menghadirkan 3 (tiga) Manajer Investasi (MI) untuk memaparkan update market dan 3 (tiga) emiten untuk memaparkan prospek bisnisnya.

MI dan emiten yang akan menjadi pembicara, antara lain: PT Ciptadana Asset Management & PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Panin Asset Management & PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) serta PT Korea Investment Management Indonesia & PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Puncak acara Investor Gathering juga akan digelar pada hari yang sama, Kamis (5/3/2026). Pada kesempatan tersebut, peserta akan mengikuti sharing session bersama Financial Educator dan Founder Gatherich Ken Handersen.

Acara ini juga didukung oleh Park Hyatt Jakarta dan Vision+. Acara ini eksklusif digelar untuk investor MNC Sekuritas. Informasi selengkapnya mengenai acara ini dapat Anda kunjungi melalui bit.ly/investorgathering26

 

