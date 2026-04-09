Seleksi CPNS Dibuka Mei 2026, Lulusan SMA Bisa Daftar

JAKARTA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus lulusan SMA akan dibuka pada Mei 2026. Pemerintah menyiapkan 300 formasi untuk ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembukaan lowongan CPNS tersebut sempat tertunda selama beberapa bulan. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi, ia menginstruksikan jajarannya agar segera merealisasikan rekrutmen tersebut.

“Di Kementerian Keuangan, dalam waktu dekat kami akan membuka lowongan di Bea Cukai untuk 300 lulusan SMA. Sudah beberapa bulan tertunda, jadi saya minta segera dieksekusi,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, kebijakan merekrut lulusan SMA didasarkan pada kebutuhan mendesak akan tenaga kerja di level operasional. Pekerjaan di Bea Cukai, khususnya dalam fungsi pengawasan dan pelayanan kepabeanan, membutuhkan sumber daya manusia yang siap terjun langsung ke lapangan.

“Saya membutuhkan tenaga kerja di Bea Cukai yang berada di level teknis dan siap bekerja di lapangan,” katanya.