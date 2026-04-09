Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Seleksi CPNS Dibuka Mei 2026, Lulusan SMA Bisa Daftar

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |05:14 WIB
Seleksi CPNS Dibuka Mei 2026, Lulusan SMA Bisa Daftar
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus lulusan SMA akan dibuka pada Mei 2026. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus lulusan SMA akan dibuka pada Mei 2026. Pemerintah menyiapkan 300 formasi untuk ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembukaan lowongan CPNS tersebut sempat tertunda selama beberapa bulan. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi, ia menginstruksikan jajarannya agar segera merealisasikan rekrutmen tersebut.

“Di Kementerian Keuangan, dalam waktu dekat kami akan membuka lowongan di Bea Cukai untuk 300 lulusan SMA. Sudah beberapa bulan tertunda, jadi saya minta segera dieksekusi,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, kebijakan merekrut lulusan SMA didasarkan pada kebutuhan mendesak akan tenaga kerja di level operasional. Pekerjaan di Bea Cukai, khususnya dalam fungsi pengawasan dan pelayanan kepabeanan, membutuhkan sumber daya manusia yang siap terjun langsung ke lapangan.

“Saya membutuhkan tenaga kerja di Bea Cukai yang berada di level teknis dan siap bekerja di lapangan,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement