Waktunya Unjuk Strategi! Adu ROI Tertinggi di MotionTrade pada IDX Islamic Challenge 2026

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia kembali mengadakan agenda tahunan kompetisi IDX Islamic Challenge 2026. IDX Islamic Challenge 2026 merupakan kompetisi trading yang mengapresiasi investor syariah teraktif dengan Return on Investment (ROI) tertinggi. Investor syariah yang aktif bertransaksi saham di aplikasi MotionTrade dapat memenangkan hadiah hingga puluhan juta rupiah.

Peserta akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori Pro dan kategori Beginner berdasarkan rata-rata nilai transaksi selama periode kompetisi. Kategori Pro dengan rata-rata nilai transaksi di atas Rp25.000.000 per bulan, sementara kategori Beginner dengan rata-rata nilai transaksi di bawah atau sama dengan Rp25.000.000 per bulan. Kompetisi dibagi menjadi 2 (dua) periode. Periode pertama berlangsung pada 1 April hingga 30 Juni 2026, sedangkan periode ke-2 berlangsung pada 1 Juli hingga 30 September 2026.

Pada akhir setiap periode kompetisi, akan dipilih pemenang Best Participant dari kategori Pro dan Beginner yang berhasil mencatatkan Return on Investment (ROI) tertinggi. Investor juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah hiburan untuk 10 peserta dengan frekuensi transaksi tertinggi dalam bentuk top up Rekening Dana Nasabah (RDN).

Tingkatkan terus transaksi saham syariah Anda di aplikasi MotionTrade dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan kompetisi IDX Islamic Challenge 2026! Jika Anda belum memiliki akun MotionTrade Syariah, segera buka rekening saham syariah di MotionTrade Syariah sekarang! Informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan dapat dilihat melalui tautan bit.ly/IDXIslamicChallenge26.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store melalui tautan onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, baik secara konvensional maupun syariah.

(Feby Novalius)

