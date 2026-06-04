IHSG Jatuh ke Level 5.839, BEI: Fundamental Pasar Kita dalam Kondisi Baik

Pjs Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengklaim fundamental pasar masih dalam kondisi baik. (Foto ;Okezone.com/BEI)

JAKARTA - Pjs Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengklaim fundamental pasar masih dalam kondisi baik di tengah tekanan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 1,7 persen atau 101 poin ke level 5.839.

Jeffrey mengatakan, berdasarkan laporan keuangan emiten tahun buku 2025, rata-rata pertumbuhan laba perusahaan tercatat mencapai lebih dari 21 persen. Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan kuartal I 2026, sekitar 80 persen perusahaan tercatat masih membukukan laba bersih.

"Fundamental pasar kita saat ini dalam kondisi baik. Per akhir tahun 2025, seluruh perusahaan tercatat membukukan pertumbuhan laba lebih dari 21 persen," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (4/6/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menyampaikan bahwa saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 mencatat pertumbuhan laba bersih rata-rata sebesar 29-30 persen pada kuartal I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi persentase tertinggi dari sisi jumlah perusahaan tercatat yang membukukan laba bersih dalam lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada 2020 hanya 63 persen perusahaan tercatat yang mencetak laba bersih.