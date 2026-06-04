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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke Level 5.839

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |16:23 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke Level 5.839
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 101,29 poin atau 1,70 persen ke level 5.839 pada sesi terakhir perdagangan, Kamis (4/6/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 116 saham menguat, 651 saham melemah dan 192 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp25,3 triliun dari 35,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,37 persen 580, indeks JII turun 0,67 persen 35, indeks IDX30 turun 1,57 persen ke 328 dan indeks MNC36 turun 1,25 persen ke 255.

Kemudian indeks sektoral semua kompak berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, keuangan, properti, teknologi dan kesehatan, energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi dan industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI) naik 34,58 persen ke Rp144, PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) naik 32,99 persen ke Rp258, dan saham PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) naik 24,45 persen ke Rp570.

 

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