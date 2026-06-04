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IHSG Sesi I Merosot Tajam ke Level 5.734

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |12:41 WIB
IHSG Sesi I Merosot Tajam ke Level 5.734
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam pada penutupan perdagangan siang ini. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam pada penutupan perdagangan siang ini. IHSG ditutup terkoreksi 3,48 persen ke level 5.734.

Pada sesi pembukaan, Kamis (4/6/2026), IHSG juga melemah di level 5.919. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 5.924, kemudian tertekan ke level terendah di 5.734.

Aktivitas perdagangan tercatat cukup tinggi. Volume transaksi mencapai 20,8 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp12,7 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,3 juta kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10.000 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 68 emiten bergerak menguat, 716 emiten melemah, dan 175 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Ever Shine Tex (ESTI) memimpin setelah melonjak 31,78 persen. Posisi berikutnya ditempati Magna Investama Mandiri (MGNA) yang naik 26,51 persen, serta Alakasa Industrindo (ALKA) yang menguat 18,03 persen.

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