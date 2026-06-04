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IHSG Anjlok Lebih dari 4 Persen ke 5.600, Ini Biang Keroknya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |10:30 WIB
IHSG Anjlok Lebih dari 4 Persen ke 5.600, Ini Biang Keroknya
IHSG Anjlok Lebih dari 4 Persen ke 5.600, Ini Biang Keroknya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali anjlok lebih dari 4 persen pada perdagangan hari ini. Pada pukul 10.20, IHSG anjlok 4,21 persen ke 5.693,48. Bahkan, IHSG menyentuh level terendah ke 5.644.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana menilai koreksi tajam IHSG menunjukkan pasar sedang menghadapi krisis kepercayaan yang cukup serius.

"Koreksi tajam IHSG hingga menembus level psikologis 6.000 dan ditutup di 5.941 pada perdagangan 3 Juni 2026 menjadi sinyal bahwa pasar sedang mengalami krisis kepercayaan yang cukup serius,” kata Hendra di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, pelemahan pasar saham tidak hanya dipengaruhi sentimen eksternal, namun juga diperparah oleh sejumlah faktor domestik.

 

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