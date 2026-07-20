Rekomendasi Saham dan Saran Investasi untuk Perdagangan Pekan Ini

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini akan ditentukan oleh keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI). (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Imam Gunadi, membagikan tips investasi dan rekomendasi saham untuk pekan ini. Menurutnya, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini akan ditentukan oleh keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit perbankan, serta data suplai uang M2 (Money Supply/M2) untuk membaca kondisi likuiditas.

IHSG saat ini menghadapi area penting karena berhadapan langsung dengan titik resistance MA50 di level 6.190. Level tersebut menjadi penentu apakah penguatan indeks hanya bersifat pemulihan sementara (technical rebound) atau mampu berlanjut menjadi pembalikan tren (trend reversal) menuju penguatan jangka pendek.

"Apabila level 6.190 berhasil dilewati dengan volume transaksi yang meningkat, peluang IHSG untuk melanjutkan reli menuju area 6.380 akan semakin besar," ujar Imam dalam risetnya, Senin (20/7/2026).

Sebaliknya, jika IHSG gagal menembus level 6.190, terdapat risiko terjadinya aksi ambil untung (profit taking).

Jika skenario penurunan tersebut terjadi, area 6.085 akan menjadi support pertama, disusul classic support kedua di level 5.987 apabila tekanan jual kembali meningkat.