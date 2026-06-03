Tips MotionTrade, Begini Mekanisme Transaksi ETF di Pasar Modal

JAKARTA –.Exchange Traded Fund (ETF) merupakan instrumen investasi yang menggabungkan karakteristik reksa dana dan saham. ETF memungkinkan investor berinvestasi pada sejumlah aset atau indeks dalam satu produk yang dapat diperdagangkan di bursa seperti saham

Bagi investor yang tertarik berinvestasi ETF, penting untuk memahami bagaimana mekanisme transaksinya agar dapat berinvestasi dengan optimal. MotionTrade akan menjelaskan bagaimana mekanisme tersebut di pasar sekunder, yaitu:

1. Membuka Rekening Efek

Secara umum, transaksi ETF di pasar sekunder memiliki mekanisme yang serupa dengan transaksi saham. Sebelum membeli ETF, investor perlu memiliki rekening efek dan Rekening Dana Nasabah (RDN) di perusahaan sekuritas. Salah satunya adalah MNC Sekuritas, yang juga telah berizin dan diawasi OJK.

2. Memasukkan Order Beli atau Jual

Setelah memiliki rekening efek, investor dapat melakukan transaksi ETF melalui platform perdagangan efek yang disediakan perusahaan sekuritas, misalnya aplikasi MotionTrade, dengan memasukkan kode ETF, jumlah unit, dan harga yang diinginkan. Transaksi akan mengikuti mekanisme prioritas harga dan waktu yang berlaku di bursa.