BEI Bantah Kabar Indonesia Turun ke Frontier Market

Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan informasi terkait penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan informasi terkait penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontier market merupakan informasi yang tidak benar.

Berdasarkan sejumlah diskusi yang telah dilakukan dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI), terdapat ekspektasi bahwa Indonesia akan tetap dipertahankan dalam kategori emerging market.

"Kemarin ada informasi yang tidak akurat beredar di pasar terkait tangkapan layar yang seolah-olah menunjukkan adanya pengumuman MSCI bahwa Indonesia ditempatkan di frontier market. Ternyata, informasi tersebut tidak benar," ujar Pjs Direktur BEI Jeffrey Hendrik saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (4/6/2026).

Ia mengimbau investor untuk selalu melakukan verifikasi dan memastikan kebenaran informasi terkait pasar modal sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan demikian, investor dapat menghindari keputusan yang kurang tepat akibat informasi yang tidak valid.

"Terkait MSCI, yang dapat kami sampaikan adalah dari berbagai langkah konkret yang sudah dilakukan, kami memiliki ekspektasi yang sangat tinggi bahwa Indonesia akan tetap berada di emerging market," tambah Jeffrey.

Sebagai informasi, penyesuaian klasifikasi pasar tersebut merupakan agenda evaluasi rutin yang dilakukan oleh penyedia indeks global seperti MSCI.

Pada 13 Mei 2026, MSCI mengumumkan hasil evaluasi indeks saham untuk MSCI Global Standard Indexes, MSCI Global Small Cap Indexes, MSCI Micro Cap Indexes, MSCI Value & Growth Indexes, MSCI Frontier Markets Indexes, MSCI Frontier Market Small Cap Indexes, MSCI US Equity Indexes, MSCI US REIT Index, MSCI China A Onshore Indexes, dan MSCI China All Shares Indexes.