Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Bantah Kabar Indonesia Turun ke Frontier Market

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |16:39 WIB
BEI Bantah Kabar Indonesia Turun ke Frontier Market
Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan informasi terkait penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan informasi terkait penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontier market merupakan informasi yang tidak benar.

Berdasarkan sejumlah diskusi yang telah dilakukan dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI), terdapat ekspektasi bahwa Indonesia akan tetap dipertahankan dalam kategori emerging market.

"Kemarin ada informasi yang tidak akurat beredar di pasar terkait tangkapan layar yang seolah-olah menunjukkan adanya pengumuman MSCI bahwa Indonesia ditempatkan di frontier market. Ternyata, informasi tersebut tidak benar," ujar Pjs Direktur BEI Jeffrey Hendrik saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (4/6/2026).

Ia mengimbau investor untuk selalu melakukan verifikasi dan memastikan kebenaran informasi terkait pasar modal sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan demikian, investor dapat menghindari keputusan yang kurang tepat akibat informasi yang tidak valid.

"Terkait MSCI, yang dapat kami sampaikan adalah dari berbagai langkah konkret yang sudah dilakukan, kami memiliki ekspektasi yang sangat tinggi bahwa Indonesia akan tetap berada di emerging market," tambah Jeffrey.

Sebagai informasi, penyesuaian klasifikasi pasar tersebut merupakan agenda evaluasi rutin yang dilakukan oleh penyedia indeks global seperti MSCI.

Pada 13 Mei 2026, MSCI mengumumkan hasil evaluasi indeks saham untuk MSCI Global Standard Indexes, MSCI Global Small Cap Indexes, MSCI Micro Cap Indexes, MSCI Value & Growth Indexes, MSCI Frontier Markets Indexes, MSCI Frontier Market Small Cap Indexes, MSCI US Equity Indexes, MSCI US REIT Index, MSCI China A Onshore Indexes, dan MSCI China All Shares Indexes.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/278/3222573//ihsg_hari_ini-m1CB_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke Level 5.839
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/278/3222345//tebar_dividen-WFKf_large.jpg
Hartadinata Abadi (HRTA) Tebar Dividen Rp40 per Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/278/3222336//ihsg_hari_ini-kiXo_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 4,11 Persen ke Level 5.941
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/278/3221537//bei-IamY_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Tertekan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/278/3221517//ihsg_melemah-2UuW_large.jpg
IHSG Sepekan Turun 0,56% ke Level 6.127, Asing Jual Bersih Rp8,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/278/3221495//saham-ZToY_large.jpg
Tingkatkan Efisiensi Pasar di BEI, Emiten TUGU Manfaatkan Skema Liquidity Provider
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement