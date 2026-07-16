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Pasar Kripto Indonesia Kian Dilirik Investor Global

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |07:50 WIB
Pasar Kripto Indonesia Kian Dilirik Investor Global
Pasar aset kripto Indonesia kian menarik perhatian investor dan pelaku industri global
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JAKARTA – Pasar aset kripto Indonesia kian menarik perhatian investor dan pelaku industri global. Hal itu ditandai dengan masuknya investasi baru melalui aksi akuisisi perusahaan kripto lokal oleh salah satu bursa aset digital internasional, yang memperkuat keyakinan terhadap prospek pertumbuhan industri kripto nasional.

Bursa kripto Bybit memperluas bisnisnya di Indonesia setelah mengakuisisi mayoritas saham PT Enkripsi Teknologi Handal, sehingga kini beroperasi sebagai entitas lokal yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi ekspansi perusahaan yang mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Indonesia dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu pasar aset digital di kawasan Asia Tenggara seiring meningkatnya adopsi dan perkembangan ekosistem kripto.

CEO Bybit Indonesia Lawrence Samantha mengatakan akuisisi tersebut memungkinkan perusahaan menggabungkan pengalaman global dengan kapabilitas tim lokal yang telah memahami karakteristik pasar dan regulasi di Indonesia.

"Kami ingin memastikan transisi berjalan secara terencana dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi. Fokus kami adalah membangun operasional yang transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan OJK," ujar Lawrence, Kamis (16/7/2026).

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