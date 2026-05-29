Tingkatkan Efisiensi Pasar di BEI, Emiten TUGU Manfaatkan Skema Liquidity Provider

JAKARTA - Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kualitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), kehadiran skema Liquidity Provider (LP) mulai menjadi salah satu instrumen yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi pasar.

Sejumlah emiten kini mulai memanfaatkan fasilitas tersebut, termasuk PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU).

Likuiditas menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan investor ketika memilih saham di pasar modal. Tidak hanya soal fundamental perusahaan, kemudahan transaksi dan efisiensi pembentukan harga juga menjadi faktor yang memengaruhi kenyamanan investor dalam bertransaksi.

TUGU menjadi salah satu saham yang telah memperoleh mitra LP, dengan peran tersebut dijalankan oleh Phintraco Sekuritas. Kehadiran LP diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas perdagangan saham dan menciptakan aktivitas pasar yang lebih optimal.

Konsep LP sendiri bukan merupakan mekanisme baru di pasar modal global. Di Indonesia, skema tersebut telah mendapatkan landasan dan dukungan resmi dari Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur pasar serta meningkatkan likuiditas perdagangan.

Secara umum, LP berfungsi menyediakan kuotasi beli dan jual secara berkesinambungan sehingga perdagangan saham dapat berlangsung lebih efisien. Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan frekuensi transaksi, tetapi juga memperbaiki kualitas pasar secara keseluruhan.

Salah satu manfaat utama LP adalah membantu mengatasi persoalan bid-ask spread yang terlalu lebar. Dalam beberapa saham dengan likuiditas yang relatif terbatas, selisih antara harga penawaran beli dan jual terkadang cukup besar sehingga membuat investor kesulitan memperoleh harga yang optimal.

Selain itu, LP juga dinilai dapat membantu proses pembentukan harga (price discovery) menjadi lebih efisien. Ketika terdapat kuotasi yang lebih aktif di pasar, harga saham cenderung dapat mencerminkan kondisi fundamental perusahaan dengan lebih baik.

Analis Leonardo Lijuwardi dari NH Korindo Sekuritas Indonesia menilai keberadaan LP pada saham TUGU dapat menjadi sentimen positif bagi kualitas perdagangan saham perseroan. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi membuat pergerakan harga menjadi lebih efisien.

“Harapannya dengan adanya LP pada saham TUGU, pricing gap atau kesenjangan harga dapat semakin mengecil sehingga investor memperoleh harga yang lebih kompetitif dan proses transaksi menjadi lebih nyaman,” ujar Leo dalam risetnya, Jakarta, Jumat (29/5/2026).