Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kontraktor Tambang Andalan Artha Bidik Pendapatan Rp1,41 Triliun di 2027

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |13:22 WIB
Kontraktor Tambang Andalan Artha Bidik Pendapatan Rp1,41 Triliun di 2027
Kontraktor Tambang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kontraktor jasa pertambangan batu bara dan nikel PT Andalan Artha Primanusa menargetkan pendapatan capai Rp1,41 triliun di 2027. Perseroan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan tahunan majemuk atau compound annual growth rate (CAGR) sebesar 28% hingga 2028. 

Pendapatan ditargetkan naik dari Rp949,6 miliar pada 2026 menjadi Rp1,41 triliun pada 2027, lalu mencapai Rp1,55 triliun pada 2028. 

Direktur Utama PT Andalan Artha Primanusa, Gahari Christine, menyatakan perusahaan fokus menjaga pertumbuhan yang solid dan terukur untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Andalan juga menerapkan pendekatan selektif dalam memilih kontrak baru guna menjaga kualitas portofolio bisnis dan memastikan keberlanjutan usaha. 

Strategi itu dinilai berhasil menopang kinerja perseroan di tengah tantangan industri pertambangan akibat ketidakpastian geopolitik global dan kenaikan biaya operasional.

“Fokus kami ke depan adalah menjaga komitmen pertumbuhan yang solid dan terukur ini demi memberikan nilai jangka panjang yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gahari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/5/2026). 

Dari sisi bottom line, perseroan membidik pertumbuhan EBITDA dengan CAGR 21% hingga mencapai Rp514,2 miliar pada 2028. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/278/3218064/bsi_raup_laba-kWXl_large.jpg
BSI Raup Laba Rp2,2 Triliun di Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/278/3218026/rups-Bts6_large.jpg
Medela Potentia (MDLA) Tebar Dividen Rp176,5 Miliar dan Tetapkan Dirut Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217187/irfan-LOQ4_large.png
RUPST, Anabatic Technologies (ATIC) Tunjuk Irfan Setiaputra Jadi Presiden Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/278/3216415/pendapatan_blue_bird-Ypyi_large.jpg
Blue Bird (BIRD) Raup Pendapatan Rp1,45 Triliun pada Kuartal I-2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215683/tugu_insurance_raih_laba-s4M0_large.png
Tugu Insurance Raih Laba Capai Rp762 Miliar Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215636/tbs_energi-Tloi_large.jpg
TBS Energi (TOBA) Raup Pendapatan Rp1,4 Triliun di Kuartal I-2026, Ini Penopangnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement