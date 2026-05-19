Kontraktor Tambang Andalan Artha Bidik Pendapatan Rp1,41 Triliun di 2027

JAKARTA - Kontraktor jasa pertambangan batu bara dan nikel PT Andalan Artha Primanusa menargetkan pendapatan capai Rp1,41 triliun di 2027. Perseroan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan tahunan majemuk atau compound annual growth rate (CAGR) sebesar 28% hingga 2028.

Pendapatan ditargetkan naik dari Rp949,6 miliar pada 2026 menjadi Rp1,41 triliun pada 2027, lalu mencapai Rp1,55 triliun pada 2028.

Direktur Utama PT Andalan Artha Primanusa, Gahari Christine, menyatakan perusahaan fokus menjaga pertumbuhan yang solid dan terukur untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Andalan juga menerapkan pendekatan selektif dalam memilih kontrak baru guna menjaga kualitas portofolio bisnis dan memastikan keberlanjutan usaha.

Strategi itu dinilai berhasil menopang kinerja perseroan di tengah tantangan industri pertambangan akibat ketidakpastian geopolitik global dan kenaikan biaya operasional.

“Fokus kami ke depan adalah menjaga komitmen pertumbuhan yang solid dan terukur ini demi memberikan nilai jangka panjang yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gahari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/5/2026).

Dari sisi bottom line, perseroan membidik pertumbuhan EBITDA dengan CAGR 21% hingga mencapai Rp514,2 miliar pada 2028.