TBS Energi (TOBA) Raup Pendapatan Rp1,4 Triliun di Kuartal I-2026, Ini Penopangnya

JAKARTA - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) meraih pendapatan sebesar USD82,29 juta atau sekitar Rp1,43 triliun (kurs Rp17.324 per USD). Angka ini naik sekira 20,5% secara year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD71,52 juta.

TBS juga melaporkan laba kotor konsolidasi naik sebesar 46,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Efisiensi operasional yang semakin membaik terlihat dari posisi arus kas operasional yang sebelumnya negatif USD2,9 juta pada tahun 2025 menjadi positif USD9,9 juta pada tahun 2026.

Secara keseluruhan, total kerugian periode berjalan berhasil berkurang lebih dari 83% secara tahunan dari USD58,9 juta ke USD9,5 juta karena tidak berulangnya kerugian dari divestasi entitas PLTU tahun lalu.

"Hasil yang kami capai di kuartal pertama ini merupakan validasi atas ketepatan arah transformasi perusahaan," kata Direktur TBS Juli Oktarina di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Fokus TBS Energi saat ini adalah memperkuat stabilitas operasional pada lini bisnis pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan ekosistem kendaraan listrik setelah fase transformasi portofolio ke sektor bisnis hijau melalui akuisisi dan divestasi pada tahun 2025.

"Langkah besar akuisisi dan divestasi di tahun 2025 merupakan bentuk penataan ulang portofolio strategis yang terencana dan krusial bagi masa depan Perseroan. Fase transisi ini akan berdampak sementara pada laba kami, tapi transisi ini diperlukan sebagai fondasi agar TBS menjadi platform bisnis berkelanjutan dengan margin tinggi, yang siap memberikan nilai tambah jangka panjang bagi para pemegang saham," ujarnya.

Lini bisnis pengelolaan limbah kini menjadi kontributor utama perusahaan dengan menyumbang 60% dari total pendapatan konsolidasi dan 93% dari total EBITDA didorong oleh pertumbuhan pendapatan segmen yang melonjak signifikan sebesar 447,69%, dari USD9,4 juta menjadi USD51,9 juta.

Bisnis pengelolaan limbah menunjukkan resiliensi di segala situasi ekonomi. Terlepas dari fluktuasi pasar maupun ketidakpastian global, segmen ini terbukti mampu memberikan arus pendapatan yang stabil dan berulang, dengan tingkat profitabilitas yang sangat tinggi.