CDIA, Emiten Prajogo Pangestu Kantongi Pendapatan Rp712,7 Miliar di Kuartal I-2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |13:00 WIB
CDIA, Emiten Prajogo Pangestu Kantongi Pendapatan Rp712,7 Miliar di Kuartal I-2026
JAKARTA - PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) membukukan pendapatan sebesar USD41,2 juta atau setara Rp712,7 miliar (kurs Rp17.300 per USD). Angka ini tumbuh 19 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Meski pendapatan naik, laba emiten milik orang terkaya di Indonesia Prajogo Pangestu ini mencapai USD9,5 juta atau setara Rp164,3 miliar. Laba ini turun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD30 juta.

Menurut Direktur CDI Group Jonathan Kandinata, selama tiga bulan pertama tahun ini CDIA membukukan adjusted EBITDA sebesar USD14,1 juta atau melesat 125,4 persen (year-on-year), terutama ditopang kontribusi inisiatif strategis dan ekspansi aset yang dijalankan pada 2025, termasuk penambahan aset logistik maritim dan darat maupun kapasitas energi surya.

“CDI Group terus menunjukkan kinerja yang resilien dan eksekusi yang konsisten di berbagai siklus, didukung oleh platform infrastruktur terintegrasi serta disiplin dalam alokasi modal,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Dia menjelaskan, kinerja CDIA didukung utilisasi aset yang tinggi, basis pendapatan berulang yang stabil dan peningkatan kontribusi pihak ketiga, dengan tambahan upside dari kenaikan tarif spot kapal di tengah kondisi pasar logistik yang menguntungkan. 

Selain itu itu, CDI Group juga berhasil mempertahankan posisi keuangan yang kuat, dengan tingkat likuiditas mencapai USD954,2 juta dan rasio utang terhadap kapitalisasi sebesar 39 persen. Capaian ini memberikan fleksibilitas untuk menangkap peluang pertumbuhan sekaligus menjaga ketahanan keuangan.

Pada kuartal I-2026, CDIA memperkuat platform logistik maritim melalui penambahan Boreas, kapal tanker kimia berkapasitas 9.000 DWT yang dikembangkan bersama Fukuoka Shipbuilding Co Ltd, Jepang. Kapal ini dirancang untuk melayani rute domestik dan internasional. Boreas yang dijadwalkan beroperasi tahun ini tidak hanya menambah kapasitas armada, tetapi juga memperkuat kehadiran CDI Group di Asia dan Eropa, serta mendukung pengembangan platform logistik regional yang lebih terintegrasi.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215581/laba_unvr-6e1C_large.jpg
UNVR Raup Laba Bersih Rp1,3 Triliun di Kuartal I-2026, Naik 14,1 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/278/3214250/accola_sprot_centre-9RZT_large.png
Anak Usaha DMS Propertindo (KOTA) Kembangkan Accola Sport Centre di BSD 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/470/3214069/accola_sprot_centre-iZ6f_large.png
Anak Usaha DMS Propertindo (KOTA) Kembangkan Accola Sport Centre di BSD 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/278/3213947/bren-iQuI_large.jpg
BREN Raup Laba Bersih Rp2,8 Triliun, Target Lampaui 1 GW Panas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/278/3212849/emiten_tldn_tebar_dividen-C9Lt_large.jpeg
Teladan Prima Agro (TLDN) Tebar Dividen Final Rp500,38 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/278/3210972/laba-c1Nh_large.jpg
Anabatic Technologies (ATIC) Raup Laba Rp334,3 Miliar Sepanjang 2025
