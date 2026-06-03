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Hartadinata Abadi (HRTA) Tebar Dividen Rp40 per Saham

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |16:53 WIB
Hartadinata Abadi (HRTA) Tebar Dividen Rp40 per Saham
Hartadinata Abadi (HRTA) Tebar Dividen (Foto: Okezone)
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JAKARTA – PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), resmi mengesahkan pembagian dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini. Langkah ini menyusul capaian kinerja keuangan yang solid dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan di sepanjang tahun buku 2025.

Manajemen HRTA menetapkan nilai dividen sebesar Rp40 per lembar saham. Mengacu pada tingkat harga saham di level 2.300 per lembar, besaran dividend yield perseroan tercatat berada di kisaran 1,8 persen, dengan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) menyentuh angka 18,83 persen.

Direktur Utama Hartadinata Abadi, Sandra Sunanto mengungkapkan bahwa torehan positif ini merupakan cerminan dari kuatnya fundamental bisnis perusahaan serta keandalan strategi integrasi ekosistem yang tengah dikembangkan.

“Pertumbuhan positif di awal tahun ini menunjukkan efektivitas strategi bisnis yang dijalankan Perseroan dalam menangkap peluang pasar di tengah dinamika ekonomi global. Kami terus berfokus pada penguatan ekosistem bisnis, peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi internasional maupun nasional, serta perluasan jangkauan pasar untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Sandra dalam acara Public Expose HRTA, Rabu (3/6/2026).

Pertumbuhan gemilang ini tercermin dari realisasi tahun penuh (full year) 2025 yang sukses menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Sepanjang 2025, pendapatan HRTA melonjak drastis hingga 144,39 persen secara tahunan (year-on-year/y-o-y) menjadi Rp44,55 triliun dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp18,23 triliun.

Sejalan dengan itu, laba bersih emiten perhiasan ini menguat 121,29 persen y-o-y menjadi Rp978,49 miIiar dibandingkan perolehan 2024 yang bernilai Rp442,18 miliar.

 

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