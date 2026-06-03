Supra Boga Lestari (RANC) Raih Pendapatan Bersih 2,91 Triliun, Naik 1,41 Persen

JAKARTA - PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) membukukan pendapatan bersih sebesar Rp2,91 triliun atau setara dengan pertumbuhan sebesar 1,41% pada 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pencapaian target yang sudah ditetapkan pada 2025 adalah 89,83%.

Pertumbuhan ini mendorong kenaikan laba bruto menjadi Rp724 miliar dari Rp706 miliar di tahun 2024. Di sisi lain total ekuitas mengalami penurunan sebesar 18% menjadi Rp265 miliar.

Sementara itu, total aset RANC tercatat sebesar Rp1,18 triliun yang lebih rendah 1,7% dibandingkan tahun 2024 sedangkan total liabilitas mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 4,2%, dari Rp875,05 miliar menjadi Rp911 miliar.

“Kami menganalisa bahwa pertumbuhan ekonomi 5,11% sepanjang tahun 2025 secara kumulatif menurut BPS selaras dengan pertumbuhan Perseroan secara keseluruhan. Terutama, apabila dilihat dari segmen pasar menengah ke atas yang menjadi target Perseroan," ujar Direktur Utama PT Supra Boga Lestari Tbk Johartono Susilo dalam public expose di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

"Kondisi geopolitik yang melanda dunia berdampak pada daya beli masyarakat, namun kami merespons tantangan ini dengan analisa mendalam dan pendekatan yang sangat berhati-hati dengan melanjutkan komitmen untuk menyediakan produk makanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan kami merestrukturisasi gerai-gerai yang dipandang tidak lagi berpotensi, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang kami,” tambahnya.

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dinamika, ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi Indonesia, dengan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 2,62%. Namun pertumbuhannya tidak merata karena terfokus pada segmen menengah ke atas.