Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Supra Boga Lestari (RANC) Raih Pendapatan Bersih 2,91 Triliun, Naik 1,41 Persen

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |16:41 WIB
Supra Boga Lestari (RANC) Raih Pendapatan Bersih 2,91 Triliun, Naik 1,41 Persen
RUPST RANC (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) membukukan pendapatan bersih sebesar Rp2,91 triliun atau setara dengan pertumbuhan sebesar 1,41% pada 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pencapaian target yang sudah ditetapkan pada 2025 adalah 89,83%.

Pertumbuhan ini mendorong kenaikan laba bruto menjadi Rp724 miliar dari Rp706 miliar di tahun 2024. Di sisi lain total ekuitas mengalami penurunan sebesar 18% menjadi Rp265 miliar. 

Sementara itu, total aset RANC tercatat sebesar Rp1,18 triliun yang lebih rendah 1,7% dibandingkan tahun 2024 sedangkan total liabilitas mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 4,2%, dari Rp875,05 miliar menjadi Rp911 miliar.

“Kami menganalisa bahwa pertumbuhan ekonomi 5,11% sepanjang tahun 2025 secara kumulatif menurut BPS selaras dengan pertumbuhan Perseroan secara keseluruhan. Terutama, apabila dilihat dari segmen pasar menengah ke atas yang menjadi target Perseroan," ujar Direktur Utama PT Supra Boga Lestari Tbk Johartono Susilo dalam public expose di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

"Kondisi geopolitik yang melanda dunia berdampak pada daya beli masyarakat, namun kami merespons tantangan ini dengan analisa mendalam dan pendekatan yang sangat berhati-hati dengan melanjutkan komitmen untuk menyediakan produk makanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan kami merestrukturisasi gerai-gerai yang dipandang tidak lagi berpotensi, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang kami,” tambahnya.  

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dinamika, ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi Indonesia, dengan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 2,62%. Namun pertumbuhannya tidak merata karena terfokus pada segmen menengah ke atas. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/278/3222044/batu_bara-FZgn_large.jpg
Petrindo (CUAN) Targetkan Produksi 30 Juta Ton Batu Bara pada 2031
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/278/3222054/tmas-whNp_large.jpg
TMAS Tebar Dividen Rp228 Miliar, 40 Persen dari Laba 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/278/3221679/saham-R6bH_large.jpg
Mitra Pinasthika (MPMX) Bagi Dividen Tunai Rp170 per Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/278/3221495/saham-ZToY_large.jpg
Tingkatkan Efisiensi Pasar di BEI, Emiten TUGU Manfaatkan Skema Liquidity Provider
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/278/3220749/tebar_dividen-3try_large.jpg
Merck (MERK) Cairkan Dividen Rp123,2 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/278/3220636/alkes-cNqR_large.jpg
Medela Potentia (MDLA) Gandeng Jepang Garap Pasar Healthcare di Kamboja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement