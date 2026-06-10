Garuda Maintenance (GMFI) Bakal Right Issue untuk Penuhi Free Float 15 Persen

JAKARTA - PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) berencana melakukan right issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk memenuhi kewajiban free float minimum 15 persen hingga Maret 2027 mendatang.

Direktur Utama Garuda Maintenance Facility, Andi Fahrurrozi menjelaskan ada dua upaya perseroan untuk meningkatkan kepemilikan saham publik atau free float. Pertama pemegang saham melepas sahamnya ke publik, dan melakukan right issue dalam waktu mendatang.

"Kami sedang intens berdiskusi dengan pemegang saham kami, baik dengan Garuda maupun dengan Danantara, langkah apa yang akan kami lakukan. Tapi yang pasti untuk mengantisipasi aturan di Maret 2027 kami sudah punya plan untuk melakukan rights issue untuk memenuhi peraturan mengenai free float tersebut," ujarnya dalam Public Expose Live 2026, Rabu (10/6/2026).

Andi mengatakan, perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan visibilitas perusahaan di pasar modal dan menciptakan nilai bagi pemegang saham melalui implementasi strategi pertumbuhan yang konsisten serta komunikasi yang transparan dengan komunitas investasi.

"Tujuan kami adalah memperkuat kepercayaan pasar, meningkatkan likuiditas perdagangan saham, dan memperluas basis investor secara berkelanjutan," sambungnya.

Adapun saat ini komposisi pemegang saham GMFI 65,76 persen dimiliki oleh PT Angkasa Pura Indonesia, kemudian 27,43 persen dimiliki oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sementara masyarakat non warakat memiliki porsi kepemilikan saham sekitar 6,5 persen, dan masyarakat warakat punya porsi 0,27 persen. Sedangkan Andi Fahrurrozi sendiri memiliki saham 0,002 persen.

Pada kesempatan itu Andi menambahkan, di tahun 2026 GMFI berkomitmen untuk memperkuat basis aset, menata posisi ekuitas yang baik (positif), serta menciptakan struktur keuangan yang lebih sehat dan resilient.