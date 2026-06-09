Elnusa (ELSA) Tebar Dividen Rp323 Miliar, 45 Persen dari Laba Bersih

JAKARTA - PT Elnusa Tbk (ELSA) menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp323 miliar. Keputusan pembagian dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan Senin, 8 Juni 2026.



Dividen yang dibagikan setara 45% dari laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk atau sebesar Rp44,29 per saham.

Nilai tersebut meningkat 13% dibandingkan dividen tahun sebelumnya, mencerminkan konsistensi Elnusa dalam menciptakan pertumbuhan kinerja sekaligus memberikan imbal hasil yang menarik kepada para investor.

Corporate Secretary Elnusa Rustam Aji menyampaikan bahwa peningkatan dividen tahun ini mencerminkan kepercayaan manajemen terhadap prospek bisnis Elnusa.

“Kebijakan dividen ini menunjukkan kemampuan Elnusa dalam menghasilkan kinerja yang sehat sekaligus menjaga ruang pertumbuhan," ujar Rustam dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, dengan fundamental yang kuat, portofolio bisnis yang semakin terdiversifikasi, serta fokus pada inovasi dan teknologi, Perseroan optimistis dapat terus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham maupun mitra bisnis.



Sepanjang tahun buku 2025, Elnusa membukukan laba bersih sebesar Rp718 miliar dengan pendapatan usaha mencapai Rp14,5 triliun.

"Kinerja tersebut didukung oleh pertumbuhan aktivitas jasa hulu migas, penguatan bisnis distribusi dan logistik energi, serta kontribusi berbagai inovasi teknologi yang terus dikembangkan," katanya.