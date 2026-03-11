Ramadhan di Tengah Rig Migas demi Jaga Ketahanan Energi

JAKARTA - Bulan Ramadhan tidak menghentikan aktivitas di lokasi pengeboran minyak dan gas (migas). Di tengah proyek strategis yang berjalan tanpa henti, para perwira PT Elnusa Tbk (ELSA) tetap menjalankan operasi pengeboran migas untuk mendukung pasokan energi nasional.

Suasana ini terlihat di Cyber Modular Rig EMR‑001 di Marangkayu, Kutai Kartanegara milik Elnusa, bagian dari Subholding Upstream Pertamina.

Para perwira tetap berjaga menjalankan proyek pengeboran strategis yang menjadi salah satu kontribusi penting Elnusa dalam mendukung operasi hulu migas nasional. Rig EMR‑001 yang merupakan bagian dari inovasi teknologi Cyber Modular Rig beroperasi tanpa henti selama 24 jam.

Jaga Pasokan Energi

Rig Superintendent EMR‑001 Mustika mengatakan, Ramadhan di lokasi kerja selalu menjadi pengingat akan makna sebuah pengabdian.

Bersama timnya, dia memastikan setiap prosedur dijalankan dengan disiplin tinggi, mulai dari aspek keselamatan hingga pencapaian target pengeboran.

Tantangan lapangan, cuaca yang tidak menentu, dan jarak dari keluarga tidak mengurangi keteguhan mereka.

“Bagi kami, bekerja juga bagian dari ibadah. Menjaga operasi tetap aman dan lancar berarti turut menjaga pasokan energi yang dibutuhkan negeri,” ujar Mustika dalam keterangan Elnusa, Jakarta, Rabu (11/3/2026).