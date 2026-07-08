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Tren Content Creator, Emiten DOSS Optimistis Pasar Kreatif RI Terus Tumbuh

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |12:02 WIB
Tren Content Creator, Emiten DOSS Optimistis Pasar Kreatif RI Terus Tumbuh
Tren Content Creator, Emiten DOSS Optimistis Pasar Kreatif RI Terus Tumbuh (Foto: Freepik)
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JAKARTA - PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS) meningkatkan pendapatan melalui ekspansi distribusi di tengah pertumbuhan creator economy. Perseroan memperluas jaringan distribusi untuk menangkap peluang pertumbuhan pasar kreatif di Indonesia. 

Perseroan menilai permintaan terhadap kamera, mikrofon, tripod, lighting, hingga aksesori smartphone terus meningkat, tidak hanya dari kalangan kreator profesional, tetapi juga pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum yang aktif memproduksi konten di media sosial.

Founder & CEO Global Sukses Digital Tahir Matulatan mengatakan, pertumbuhan ekonomi kreator menjadi salah satu faktor yang mendorong perseroan memperluas jangkauan pasar melalui penambahan titik distribusi.

"Tren content creation terus berkembang di berbagai kalangan. Kami melihat kebutuhan masyarakat terhadap perangkat kreatif juga semakin meningkat. Karena itu, kami berupaya menghadirkan akses yang lebih mudah agar masyarakat dapat memperoleh perangkat yang sesuai dengan kebutuhannya," ujar Tahir dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Menurut dia, strategi ekspansi tersebut dilakukan melalui konsep shop-in-shop yang dinilai lebih efisien dibandingkan membuka gerai baru secara penuh. Melalui pendekatan tersebut, perseroan dapat memperluas kehadiran di berbagai lokasi dengan kebutuhan investasi yang lebih terukur.

Selain memperluas distribusi, DOSS juga menyiapkan area yang memungkinkan konsumen mengenal dan mencoba berbagai perangkat kreatif sebelum membeli. Perseroan menilai pengalaman langsung terhadap produk menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan penjualan di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas pembuatan konten.

 

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