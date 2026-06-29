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Transformasi Bisnis, Emiten DOSS Ekspansi ke Sektor AI

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |18:30 WIB
Transformasi Bisnis, Emiten DOSS Ekspansi ke Sektor AI
PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS) memperluas bisnis ke sektor teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS) memperluas bisnis ke sektor teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai bagian dari strategi transformasi menuju ekosistem industri kreatif berbasis teknologi. Perseroan mulai mengembangkan sejumlah solusi berbasis AI untuk mendukung efisiensi kerja di sektor industri kreatif, termasuk fotografi, videografi, produksi konten, serta pengelolaan dokumentasi kegiatan skala besar.

Dalam tahap awal pengembangan tersebut, DOSS memperkenalkan dua solusi internal berbasis AI yang difokuskan pada otomatisasi pengolahan dan pengelolaan data visual.

Solusi pertama dikembangkan untuk membantu proses seleksi dan penyuntingan awal foto maupun video melalui teknologi berbasis AI, yang ditujukan untuk mempercepat proses pascaproduksi yang selama ini banyak dilakukan secara manual.

Solusi kedua dirancang untuk mendukung proses pengenalan dan pengelompokan wajah (face recognition and grouping) secara otomatis dalam kumpulan foto berjumlah besar, sehingga mempermudah pengelolaan dokumentasi pada berbagai kegiatan seperti acara olahraga, sekolah, komunitas, maupun kegiatan korporasi.

Founder & CEO PT Global Sukses Digital Tbk, Tahir Matulatan, mengatakan pengembangan inisiatif berbasis AI merupakan bagian dari strategi jangka panjang Perseroan dalam memperluas ekosistem kreatif yang selama ini telah dibangun melalui bisnis perangkat dan perlengkapan kreatif.

"Industri kreatif saat ini tidak hanya bergantung pada perangkat keras, tetapi juga pada perangkat lunak dan sistem kerja berbasis teknologi," ujarnya, Senin (29/6/2026). 

Menurutnya, penerapan teknologi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi proses kerja pelaku industri kreatif, khususnya dalam pengelolaan data visual dalam jumlah besar.

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