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Investor Kini Bisa Analisis Portofolio dan Riset Investasi dengan AI

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |18:41 WIB
Investor Kini Bisa Analisis Portofolio dan Riset Investasi dengan AI
Investor ritel kini mulai dapat memanfaatkan asisten kecerdasan buatan (AI) untuk membantu menganalisis portofolio investasi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Investor ritel kini mulai dapat memanfaatkan asisten kecerdasan buatan (AI) untuk membantu menganalisis portofolio investasi, melakukan riset pasar, hingga mendukung proses pengambilan keputusan investasi melalui percakapan digital.

Teknologi tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba terbatas (beta) untuk pengguna tertentu. Pengembangannya bertujuan mengintegrasikan kemampuan analisis berbasis AI dengan aktivitas investasi dalam satu antarmuka percakapan.

Menurut Director of Marketing & Commercial Pluang Andreas Agung Hendrawan, perkembangan teknologi AI membuka peluang bagi investor ritel untuk memperoleh akses terhadap alat analisis yang sebelumnya lebih banyak digunakan oleh kalangan profesional.

"Selama ini, analisis investasi berkualitas tinggi hanya menjadi hak istimewa segelintir orang, seperti mereka yang berada di institusi finansial profesional atau memiliki akses terhadap riset berbayar. Teknologi ini membuka peluang agar lebih banyak investor dapat memanfaatkan kemampuan analisis berbasis AI," ujar Andreas, Senin (3/8/2026).

Ia menjelaskan, pemanfaatan AI dalam investasi dapat membantu pengguna membaca informasi pasar, merangkum laporan keuangan, menganalisis portofolio, hingga memperoleh informasi berdasarkan data yang tersedia. Namun, keputusan akhir investasi tetap berada di tangan pengguna.

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