Hingga 31 Juli, Ada Promo Bonus Unit Penyertaan Reksa Dana 100% di MotionTrade!

MNC Sekuritas mengajak investor yang ingin mulai berinvestasi reksa dana untuk mengikuti Promo Bonus Unit Penyertaan Reksa Dana 100%. (Foto: Okezone.com/MotionTrade)

JAKARTA - Banyak orang menganggap tantangan terbesar dalam berinvestasi adalah mencari produk dengan imbal hasil tertinggi. Padahal, tantangan sesungguhnya justru terletak pada keberanian untuk memulai.

Tidak sedikit calon investor yang menunda investasi karena merasa modal belum cukup besar, khawatir rugi, atau masih menunggu waktu yang tepat. Akibatnya, kesempatan untuk membangun aset sejak dini pun ikut tertunda.

Reksa dana merupakan salah satu instrumen yang cocok bagi investor pemula karena dikelola oleh Manajer Investasi profesional, memiliki pilihan produk sesuai profil risiko investor, serta dapat dimulai dengan nominal yang relatif terjangkau. MNC Sekuritas mengajak investor yang ingin mulai berinvestasi reksa dana untuk mengikuti Promo Bonus Unit Penyertaan Reksa Dana 100% bagi investor baru maupun nasabah existing yang belum pernah membeli reksa dana di aplikasi MotionTrade.

Program ini berlaku untuk 1.350 investor pertama dengan mekanisme first come, first served. Investor mendapatkan reward 100% senilai maksimum Rp25.000 per Single Investor Identification (SID) dengan membeli produk reksa dana apapun di aplikasi MotionTrade. Periode pembelian berlangsung hingga 31 Juli 2026, sedangkan periode penilaian hingga 31 Agustus 2026.

Lebih dari sekadar bonus, momen ini dapat Anda manfaatkan untuk membangun kebiasaan investasi yang konsisten. Informasi lengkap mengenai syarat dan ketentuan promo ini dapat Anda kunjungi melalui bit.ly/MTBONUS100

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Feby Novalius)

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