Menko Airlangga Bertemu Menlu China, Bahas AI hingga Ajak Investasi PLTS 100 GW

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi di Shanghai pada Sabtu (18/7/2026).

Pertemuan ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian kunjungan kerja penandatanganan deklarasi pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), sekaligus langkah memperdalam Kemitraan Strategis Indonesia-China di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.

Kemenko Perekonomian mengonfirmasi bahwa dialog tersebut berlangsung sangat produktif dengan fokus pembahasan pada implementasi kemitraan strategis komprehensif kedua negara.

“Dalam pertemuan yang berlangsung sangat produktif tersebut, kedua belah pihak membahas beberapa inisiatif strategis mulai dari tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) global, perluasan akses perdagangan, hingga akselerasi investasi,” tulis keterangan resmi Kemenko Perekonomian, dikutip Minggu (19/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Menlu Wang Yi menyampaikan apresiasi langsung dari Presiden Xi Jinping kepada Presiden Prabowo atas kesediaan Indonesia menjadi negara pendiri (founding member) WAICO.

Indonesia dinilai sebagai representasi kekuatan ekonomi dan populasi besar yang krusial dalam pendirian organisasi AI global tersebut.

Sebaliknya, Airlangga menegaskan kehadiran delegasi RI bergerak atas instruksi langsung Presiden Prabowo yang mendukung penuh visi kepemimpinan Presiden Xi Jinping di WAICO.

Sebagai salah satu negara pendiri, Indonesia membawa misi khusus agar tata kelola kecerdasan buatan dunia tidak menciptakan jurang pemisah digital baru.

Airlangga secara spesifik menyodorkan usulan strategis kepada Wang Yi agar menempatkan perwakilan Indonesia di struktur kelembagaan sekretariat WAICO.

“Melalui WAICO ini, Pemerintah Indonesia mengharapkan pengembangan tata kelola AI global mengedepankan prinsip pemerataan manfaat pembangunan, pendekatan yang berpusat pada manusia dan kedaulatan nasional, multilateralisme yang inklusif serta koheren dan sesuai dengan UN Principles,” kata Airlangga.