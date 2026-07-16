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Merapat! MNC Sekuritas dan MNC Asset Bahas Strategi Cerdas Investasi Lewat IG Live Sore Ini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |10:59 WIB
Merapat! MNC Sekuritas dan MNC Asset Bahas Strategi Cerdas Investasi Lewat IG Live Sore Ini
Merapat! MNC Sekuritas dan MNC Asset Bahas Strategi Cerdas Investasi Lewat IG Live Sore Ini
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JAKARTA - Kenaikan suku bunga bukan sekadar perubahan dalam kebijakan moneter, tetapi juga menjadi sinyal ekonomi yang dapat memengaruhi arah alokasi aset investor. Di tengah kondisi tersebut, menyesuaikan strategi investasi menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan potensi imbal hasil secara berkelanjutan.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah memanfaatkan fitur Auto Invest di aplikasi MotionTrade. Strategi ini juga membantu investor tetap disiplin dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang, tanpa harus terus-menerus menentukan waktu terbaik untuk berinvestasi. Lantas, bagaimana cara memanfaatkan fitur Auto Invest di tengah kondisi suku bunga yang masih tinggi? 

Temukan jawabannya dalam Instagram Live MNC Sekuritas "Potensi Auto Invest di Tengah Suku Bunga Tinggi: Strategi Cerdas Membangun Investasi Secara Konsisten" pada Kamis (16/7/2026) pukul 16.00 WIB bersama Senior Marketing of Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri dan Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nikijuluw. Saksikan melalui Instagram @mncsekuritas 

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham dan reksa dana, MNC Sekuritas juga terus menghadirkan edukasi pasar modal melalui program Ruang Literasi guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

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