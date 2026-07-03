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MNC Sekuritas Dorong Investor Mulai Investasi Reksa Dana lewat Promo Bonus Unit Penyertaan 100 Persen

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |14:28 WIB
MNC Sekuritas Dorong Investor Mulai Investasi Reksa Dana lewat Promo Bonus Unit Penyertaan 100 Persen
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menyambut semester II-2026, MNC Sekuritas menghadirkan promo menarik yaitu Bonus Unit Penyertaan (UP) Reksa Dana 100% untuk investor yang ingin mulai berinvestasi reksa dana. 

Program ini ditujukan untuk investor baru maupun nasabah existing MNC Sekuritas yang belum pernah melakukan transaksi pembelian reksa dana sebelumnya di aplikasi MotionTrade.

Melalui program ini, investor yang melakukan pembelian produk reksa dana apa pun di aplikasi MotionTrade selama periode promo berkesempatan memperoleh bonus Unit Penyertaan Reksa Dana 100% senilai maksimum Rp25.000 per Single Investor Identification (SID). 

Promo berlaku untuk 1.350 investor pertama (first come, first served). Periode pembelian berlangsung pada 2 Juli hingga 31 Juli 2026. Adapun untuk periode penilaian berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

 

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