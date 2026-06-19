Tips MotionTrade: Jangan Bagikan Kode OTP, Lindungi Keamanan Akun Investasi Anda!

JAKARTA - Di tengah pesatnya perkembangan layanan investasi digital, investor perlu semakin waspada terhadap berbagai ancaman kejahatan siber. Salah satu modus yang kerap digunakan pelaku adalah penyalahgunaan kode One-Time Password (OTP) untuk mengakses akun secara tidak sah.

Kode OTP bersifat rahasia dan unik. Jika seseorang meminta kode tersebut, investor perlu waspada karena besar kemungkinan itu merupakan upaya penipuan. MotionTrade telah merangkum karakteristik penggunaan kode OTP yang asli, yaitu:

1. Hanya Satu Kali Pakai

Berbeda dengan kata sandi atau kode PIN, kode OTP merupakan kata sandi berupa kode acak yang dibuat oleh operator untuk nasabah, dan kode ini tidak bisa digunakan secara berulang kali. Verifikasi OTP di MotionTrade biasanya akan dikirimkan dan diminta dalam beberapa kondisi yaitu saat login dari perangkat baru atau perangkat lama yang tidak aktif digunakan lebih dari 3 bulan.

2. Periode Aktif Singkat

OTP merupakan kode verifikasi yang hanya berlaku dalam jangka waktu singkat. Karena masa aktifnya terbatas, investor perlu segera memasukkan kode tersebut sebelum kedaluwarsa untuk menghindari kegagalan proses verifikasi.

Pada aplikasi MotionTrade, kode OTP berlaku selama 3 menit sejak dikirim. Apabila investor belum menerima kode OTP, fitur resend OTP dapat digunakan setelah menunggu 30 detik. Untuk menjaga keamanan sistem, permintaan resend OTP dibatasi maksimal 3 kali dalam satu sesi.

3. Dikirim melalui Perangkat Pribadi

OTP adalah kata sandi yang hanya akan terkirim pada satu nomor atau satu device yang terdaftar pada kanal tersebut. Pada aplikasi MotionTrade, kode OTP akan dikirim melalui WhatsApp atau melalui SMS.