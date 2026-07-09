Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Apresiasi MotionTrade Billionaires Games 2026, Tingkatkan Literasi Pasar Modal

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |17:38 WIB
BEI Apresiasi MotionTrade Billionaires Games 2026, Tingkatkan Literasi Pasar Modal
BEI Apresiasi MotionTrade Billionaires Games 2026, Tingkatkan Literasi Pasar Modal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengapresiasi MNC Sekuritas menggelar kompetisi virtual trading bertajuk MotionTrade Billionaires Games 2026: 'The Ultimate Virtual Trading War', yang puncak acaranya atau babak final berlangsung pada hari ini, Kamis (9/7/2026) di Main Hall BEI, Jakarta. 

Inisiatif ini dinilai otoritas bursa sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemahaman investor ritel muda terhadap dinamika pasar modal Indonesia.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengungkapkan bahwa kompetisi seperti ini sangat krusial untuk meningkatkan kompetensi investor di tengah fluktuasi pasar yang dinamis. Menurutnya, pengalaman praktis melalui simulasi trading dapat membentuk mentalitas investor yang lebih matang dan berbasis pengetahuan.

"Kami di BEI dan saya yakin di SRO dan OJK itu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman MNC Sekuritas dan MNC Group untuk mengadakan kompetisi ini, ya, MotionTrade Billionaires Games. Karena ini akan memacu para investor kita, terutama investor muda, ini untuk meningkatkan pemahaman, literasi dan juga kemampuan inklusi mereka," ujar Irvan.

Dia merujuk data BEI yang mencatat pertumbuhan signifikan jumlah investor ritel. Terkini mencapai 29 juta Single Investor Identification atau SID, dengan jumlah investor aktif harian yang konsisten di angka 400.000 hingga 500.000. Kendati inklusi meningkat pesat, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan tingkat literasi keuangan masyarakat mampu mengimbangi partisipasi mereka di pasar saham.

Bursa Efek Indonesia

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/278/3229165/mnc_sekuritas-O5LB_large.jpg
MNC Sekuritas Sukses Gelar Grand Final MotionTrade Billionaires Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/278/3228539/mnc_sekuritas-JWHa_large.jpg
Tips MotionTrade: Strategi Trading Waran Terstruktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3228030/mnc_sekuritas-xnVS_large.png
MNC Sekuritas Dorong Investor Mulai Investasi Reksa Dana lewat Promo Bonus Unit Penyertaan 100 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226757/mnc_sekuritas-NFPQ_large.png
MNC Sekuritas Hadirkan Menu Tools dengan Fitur Screener, Stock Alert dan Comparison di MotionTrade Lite
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/622/3226344/motiontrade-gwFP_large.jpg
Tips MotionTrade: Waspada Janji Keuntungan Tinggi Tanpa Risiko, Ini 5 Ciri Investasi Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/278/3226233/mnc_sekuritas-dEGg_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar SPM Level 2: Mengenal Analisis Teknikal untuk Mahasiswa dan Akademisi IBI Kesatuan Bogor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement