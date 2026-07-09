BEI Apresiasi MotionTrade Billionaires Games 2026, Tingkatkan Literasi Pasar Modal

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengapresiasi MNC Sekuritas menggelar kompetisi virtual trading bertajuk MotionTrade Billionaires Games 2026: 'The Ultimate Virtual Trading War', yang puncak acaranya atau babak final berlangsung pada hari ini, Kamis (9/7/2026) di Main Hall BEI, Jakarta.

Inisiatif ini dinilai otoritas bursa sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemahaman investor ritel muda terhadap dinamika pasar modal Indonesia.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengungkapkan bahwa kompetisi seperti ini sangat krusial untuk meningkatkan kompetensi investor di tengah fluktuasi pasar yang dinamis. Menurutnya, pengalaman praktis melalui simulasi trading dapat membentuk mentalitas investor yang lebih matang dan berbasis pengetahuan.

"Kami di BEI dan saya yakin di SRO dan OJK itu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman MNC Sekuritas dan MNC Group untuk mengadakan kompetisi ini, ya, MotionTrade Billionaires Games. Karena ini akan memacu para investor kita, terutama investor muda, ini untuk meningkatkan pemahaman, literasi dan juga kemampuan inklusi mereka," ujar Irvan.

Dia merujuk data BEI yang mencatat pertumbuhan signifikan jumlah investor ritel. Terkini mencapai 29 juta Single Investor Identification atau SID, dengan jumlah investor aktif harian yang konsisten di angka 400.000 hingga 500.000. Kendati inklusi meningkat pesat, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan tingkat literasi keuangan masyarakat mampu mengimbangi partisipasi mereka di pasar saham.