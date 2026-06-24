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Tips MotionTrade: Waspada Janji Keuntungan Tinggi Tanpa Risiko, Ini 5 Ciri Investasi Ilegal

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |17:50 WIB
Tips MotionTrade: Waspada Janji Keuntungan Tinggi Tanpa Risiko, Ini 5 Ciri Investasi Ilegal
Tips MotionTrade: Waspada Janji Keuntungan Tinggi Tanpa Risiko, Ini 5 Ciri Investasi Ilegal
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JAKARTA - Keinginan untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat sering dimanfaatkan oleh pelaku investasi ilegal untuk menarik korban. Banyak masyarakat tergiur dengan promosi yang menjanjikan keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Penawaran seperti ini perlu diwaspadai karena dapat menjadi indikasi investasi ilegal atau skema penipuan yang berpotensi merugikan investor.

Pada prinsipnya, tidak ada instrumen investasi yang mampu memberikan keuntungan tinggi tanpa risiko. Semakin tinggi potensi keuntungan yang ditawarkan, semakin tinggi pula risiko yang menyertainya. Oleh karena itu, investor perlu memahami karakteristik investasi sebelum menempatkan dana. MotionTrade telah merangkum ciri–ciri investasi ilegal yaitu:

1. Menjanjikan Keuntungan Tinggi

Pelaku sering menawarkan keuntungan dalam persentase tinggi tanpa terpengaruh kondisi pasar. Padahal, kinerja investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar keuangan.

2. Mengklaim Tidak Memiliki Risiko Kerugian

Setiap investasi memiliki risiko, baik risiko pasar, likuiditas, maupun risiko lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa investasi pasti untung dan tidak mungkin rugi, investor perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap instrumen investasi tersebut. 

 

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