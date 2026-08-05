MNC Sekuritas dan Universitas Nasional Gelar Sekolah Pasar Modal Level 1

MNC Sekuritas dan Universitas Nasional Gelar Sekolah Pasar Modal Level 1

JAKARTA - MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Universitas Nasional dalam menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal (SPM) Level 1 dengan tema "Strategic Investing: Building Confidence Through Market Understanding" pada Senin (3/8/2026) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Sesi pemaparan materi dan diskusi mengenai investasi di pasar modal yang disampaikan oleh Head of Education and Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra dan Channel Development and Partnership MNC Sekuritas Risky Arya Pratama Padang berlangsung interaktif.

Head of Education and Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra mengatakan bahwa MNC Sekuritas berharap peserta tidak hanya memahami konsep dasar investasi, tetapi juga mampu mengambil keputusan investasi secara lebih rasional berdasarkan pengetahuan yang memadai.

“Melalui kegiatan SPM ini, MNC Sekuritas berharap peserta tidak hanya memahami konsep dasar investasi, tetapi juga mampu mengambil keputusan investasi secara lebih rasional berdasarkan pengetahuan yang memadai. Dengan bekal literasi yang baik, generasi muda diharapkan dapat memanfaatkan pasar modal sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang,” ujarnya.