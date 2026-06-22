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MNC Sekuritas dan BRI Manajemen Investasi Ajak Investor Raih Reward Reksa Dana Total Rp2,5 Juta

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |13:57 WIB
MNC Sekuritas dan BRI Manajemen Investasi Ajak Investor Raih Reward Reksa Dana Total Rp2,5 Juta
MNC Sekuritas dan BRI Manajemen Investasi (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Investasi reksa dana kini semakin menarik dengan hadirnya berbagai promo untuk investor. MNC Sekuritas bersama PT BRI Manajemen Investasi (BRI MI) menghadirkan Promo "Yuk Invest" yang memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh bonus unit penyertaan reksa dana dengan total hadiah hingga Rp2.500.000.

Investor wajib melakukan pembelian produk reksa dana BRI Manajemen Investasi melalui aplikasi MotionTrade senilai minimum Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Produk yang diikutsertakan dalam promo ini antara lain: BRI Seruni Pasar Uang III, BRI Seruni Pasar Uang Syariah, BRI Mawar Fokus 10, BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A, dan Reksa Dana BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A.

Investor berkesempatan untuk mendapatkan bonus cashback berupa unit penyertaan reksa dana BRI Seruni Pasar Uang Syariah senilai Rp25.000 dan berlaku kelipatan hingga maksimum Rp125.000 per nasabah. Untuk mencapai cashback maksimum, nasabah wajib bertransaksi kelipatan Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000 selama periode program berlangsung.

Adapun periode promo berlangsung dari 22 Juni sampai 22 Juli 2026, sementara periode penilaian berlangsung hingga 22 September 2026. Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui bit.ly/promoBRIMI3

 

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