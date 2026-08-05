AI Mulai Ubah Cara Jual Rumah di Indonesia

AI Mulai Ubah Cara Jual Rumah di Indonesia (Foto: Freepik)

JAKARTA - Digitalisasi mulai mengubah wajah industri properti nasional. Tidak hanya dalam proses pencarian rumah, teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini dimanfaatkan untuk mempercepat penjualan hunian sekaligus membantu calon pembeli memperoleh skema pembiayaan yang lebih sesuai.

Melihat peluang tersebut, perusahaan proptech MilikiRumah memperkuat ekspansi bisnisnya dengan menunjuk Faizal Abdullah sebagai Chief Commercial Officer (CCO) sekaligus menjalin kemitraan strategis dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Kolaborasi ini membuka akses teknologi AI MilikiRumah kepada lebih dari 3.100 anggota Apersi di seluruh Indonesia, terutama untuk mendukung pemasaran hunian terjangkau yang menjadi salah satu kebutuhan terbesar di pasar properti nasional.

CEO dan Co-Founder MilikiRumah Winston Lee, mengatakan, perusahaan kini memasuki fase pertumbuhan baru setelah mencatat perkembangan signifikan sejak beroperasi di Indonesia. Hingga saat ini, platform tersebut telah mendukung lebih dari 200 proyek perumahan di berbagai daerah dan terus memperluas jaringan tim penjualan di sejumlah kota besar.

Untuk mempercepat ekspansi, perusahaan mempercayakan posisi Chief Commercial Officer kepada Faizal Abdullah yang memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di industri properti dan teknologi, termasuk di PropertyGuru Group, Rumah123, Rumah.com, dan KOCO Indonesia.

Menurut Winston, pengalaman Faizal dalam membangun organisasi komersial dan mendorong pertumbuhan bisnis menjadi modal penting bagi perusahaan untuk memperluas kolaborasi dengan pengembang maupun institusi keuangan.

Sejak bergabung, Faizal disebut telah membantu meningkatkan pendapatan bulanan perusahaan hingga 50 persen sekaligus memperkuat fondasi organisasi untuk mendukung ekspansi jangka panjang.

"Kami telah membuktikan bahwa model bisnis kami berhasil. Kini fokus kami adalah meningkatkan skala bisnis melalui kepemimpinan komersial yang lebih kuat, memperluas kolaborasi dengan pengembang dan perbankan, serta terus mengembangkan teknologi AI yang membantu lebih banyak masyarakat Indonesia memiliki rumah," ujar Faizal di Jakarta, Rabu (5/8/2026).