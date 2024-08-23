Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ancaman Megathrust, Menteri Basuki Sebut Rumah di RI Tahan Gempa 1.000 Tahun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |18:05 WIB
Ancaman Megathrust, Menteri Basuki Sebut Rumah di RI Tahan Gempa 1.000 Tahun
Basuki soal Ancaman Megathrust (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merespons adanya ancaman dampak gempa megathrust terhadap sektor perumahan.

Basuki menjelaskan, saat ini telah disusun Standar Nasional Indonesia (SNI) terbaru untuk membangun perumahan.

Lewat aturan SNI yang baru itu, Pemerintah menuntut pengembang untuk membangun rumah yang tahan gempa selama 1.000 tahun.

"Kita ada teknologi tahan gempa, yang saat ini SNI yang baru, itu 1.000 tahun year period tahan gempa, itu lebih tinggi tahan gempanya," ujar Basuki saat ditemui di kantornya, Jumat (23/8/2024).

Menurutnya, saat ini di Indonesia sendiri sudah memiliki teknologi tahan gempa untuk pembangunan hunian. Hal ini menjadi salah satu pedoman bagi para pengembangan untuk membangun perumahan di Indonesia.

"Kalau megathrust itu kan hubungannya dengan gempa, ini makanya tadi pak Dirjen Perumahan untuk protect dan keamanan, memastikan semua bangunan rumah menggunakan teknologi tahan gempa," katanya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa megathrust merupakan sumber gempa subduksi lempeng, dimana terdapat bidang kontak antar dua lempeng tektonik di kedalaman dangkal kurang dari 50 kilometer.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/470/3169880/rumah-Qo3m_large.jpg
Pasar Properti Hunian Mulai Pulih, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/470/3124545/akuisisi_perusahaan-npVv_large.png
Raksasa Cat Ini Caplok 100% Saham Asian Paints Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/470/3096209/insentif-ppn-dtp-perumahan-diperpanjang-penjualan-bisa-naik-hingga-40-SspiUJNULo.jpg
Insentif PPN DTP Perumahan Diperpanjang, Penjualan Bisa Naik hingga 40%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/470/3058674/harga-hingga-miliaran-ternyata-pola-pemasaran-industri-properti-di-ri-masih-tradisional-VVk5ZZ6ZG2.jpg
Harga hingga Miliaran, Ternyata Pola Pemasaran Industri Properti di RI Masih Tradisional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/470/3053344/pasar-properti-ri-didorong-milenial-banyak-beli-rumah-rp200-juta-rp600-juta-oaLcioF4y2.jpg
Pasar Properti RI Didorong Milenial, Banyak Beli Rumah Rp200 Juta-Rp600 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/470/3009605/rumah-modular-dianggap-bisa-kurangi-konsumsi-energi-ini-penjelasannya-c14eNLBUPo.png
Rumah Modular Dianggap Bisa Kurangi Konsumsi Energi, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement