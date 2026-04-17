HOME FINANCE PROPERTY

Khabib Nurmagomedov Jadi Juragan Properti di Dubai, Bangun Hunian Mewah Rp1,2 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |06:01 WIB
Khabib Nurmagomedov Jadi Juragan Properti di Dubai, Bangun Hunian Mewah Rp1,2 Triliun
Khabib Nurmagomedov Jadi Juragan Properti di Dubai, Bangun Hunian Mewah Rp1,2 Triliun
JAKARTA - Legenda UFC Khabib Nurmagomedov terjun ke sektor properti di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Khabib menjalin kemitraan strategis jangka panjang dengan DIA Holding, yang menandai usaha besar pertamanya di pasar properti kawasan ini.

Kolaborasi ini dimulai dengan peluncuran LuzOra Residences, sebuah pengembangan hunian premium senilai USD70 juta atau setara Rp1,2 triliun (kurs Rp17.153 per USD) yang terletak di Dubai Islands. 

LuzOra Residences dirancang sebagai konsep hotel dan hunian hibrida, proyek ini menggabungkan fleksibilitas kepemilikan rumah dengan kenyamanan gaya hidup hotel, melayani investor dan pengguna akhir. Demikian dilansir Gulf News, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Pengembangan ini mengalokasikan 70 persen unitnya untuk investor dan 30 persen untuk pengguna akhir, mencerminkan meningkatnya minat Dubai terhadap aset properti berorientasi gaya hidup dengan imbal hasil tinggi.

Pendiri DIA Holding Faruh Kurbanov mengatakan, kemitraan ini berakar pada nilai-nilai bersama berupa disiplin, konsistensi, dan kinerja. 

Menurutnya, karier legenda UFC Khabib Nurmagomedov yang tidak terkalahkan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap ketelitian dan pengiriman tepat waktu, menjadikannya sosok yang tepat seiring DIA memperluas kehadirannya di UEA.

 

