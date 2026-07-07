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Purbaya Ajak Said Iqbal Makan Siang di Kemenkeu Besok Usai Dikritik Sulit Ditemui

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |16:56 WIB
Purbaya Ajak Said Iqbal Makan Siang di Kemenkeu Besok Usai Dikritik Sulit Ditemui
Purbaya Ajak Said Iqbal Makan Siang di Kemenkeu Besok Usai Dikritik Sulit Ditemui (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menggelar pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal pada besok Rabu (8/7/2026). Purbaya dan Said Iqbal dijadwalkan makan siang bersama di Kantor Kementerian Keuangan.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Purbaya merespons sekaligus meluruskan keluhan Said Iqbal yang protes kesulitan menemui dirinya.

"Besok saya makan siang sama Pak Said Iqbal, jam 12 di kantor saya (Kemenkeu)," ungkap Purbaya kepada awak media di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Kendati telah memastikan waktu pertemuan, Purbaya masih enggan membeberkan poin-poin yang dibahas. 

Sebelumnya, Said Iqbal mengkritik sulitnya bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Said menegaskan, tujuan utamanya bertemu untuk menyampaikan protes terkait kebijakan pengenaan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT) serta pemotongan uang pesangon para pekerja.

"Maaf ya, melalui kawan-kawan media nih, saya sudah dua kali, tiga kali saya minta ketemu Menteri Purbaya sebagai Penasihat Khusus Presiden, tapi enggak direspons," keluh Said.

 

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