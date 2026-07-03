Purbaya Sebut Kebijakan Fiskal Bisa Bawa RI Capai PDB USD5 Triliun di 2045

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah menetapkan target besar untuk membawa Indonesia masuk dalam jajaran lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045. Target tersebut diproyeksikan dicapai dengan capaian Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar USD5 triliun dan pendapatan per kapita melampaui angka USD15.000.

Menurut Purbaya, prasyarat utama untuk merealisasikan target tersebut adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, produktif, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

"Melalui kebijakan fiskal yang disiplin, pemerintah terus mengoptimalkan potensi strategis Indonesia, mulai dari posisi geografis yang menguntungkan, kekayaan sumber daya alam, hingga bonus demografi sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045," ujar Purbaya saat memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (3/7/2026).

Purbaya memaparkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas makro sekaligus mempertebal investasi pada sektor SDM.

Tata kelola fiskal ini dijalankan mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945 guna mewujudkan kemakmuran rakyat melalui postur keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Untuk mencetak talenta yang menjadi inti transformasi ekonomi, pemerintah memadukan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM) dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, serta ekonomi.