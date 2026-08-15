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Gaji Guru Naik atau Tidak di 2027? Purbaya: Kalau Punya Uang Lebih

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |07:52 WIB
Gaji Guru Naik atau Tidak di 2027? Purbaya: Kalau Punya Uang Lebih
Gaji Guru Naik atau Tidak di 2027? Purbaya: Kalau Punya Uang Lebih (Foto: Kemenkeu)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 tidak memasukkan alokasi anggaran tambahan untuk kenaikan gaji para guru. 

Hal ini sekaligus memperjelas arah kebijakan belanja pegawai sektor pendidikan pada tahun anggaran mendatang yang tengah digodok pemerintah.

Menurut Purbaya, pemerintah saat ini fokus mengoptimalkan pagu anggaran pendidikan yang ada untuk berbagai program peningkatan mutu pembelajaran, termasuk pembangunan fasilitas sekolah unggul serta program pemenuhan gizi nasional melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kendati demikian, penyesuaian alokasi anggaran belanja pegawai tersebut masih sangat dinamis dan bergantung pada perkembangan kapasitas fiskal negara di masa mendatang.

"Bukan berarti enggak mungkin, kan bisa saja sambil berjalannya waktu nanti kalau emang kita punya uang lebih dan emang dibutuhkan, kita bisa tambah juga, tapi sekarang belum direncanakan," ujar Purbaya selepas konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Adapun, pemerintah menetapkan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 sebesar Rp820,9 triliun, di mana Rp240 triliun di antaranya akan diplot khusus untuk mendanai program MBG.

 

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