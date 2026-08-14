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Perintah Prabowo! Stop Anggaran Pesta Ulang Tahun Pemda, Lebih Baik Perbaiki Sekolah dan Naikkan Gaji Guru

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |18:05 WIB
Perintah Prabowo! Stop Anggaran Pesta Ulang Tahun Pemda, Lebih Baik Perbaiki Sekolah dan Naikkan Gaji Guru
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi anggaran. (foto: Okezone.com/Aldi Chandra)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja yang dinilai tidak produktif. 

Kepala Negara meminta anggaran untuk kegiatan seremonial sepertiperayaan ulang tahun kementerian dan pemerintah daerah, dialihkan untuk kebutuhan yang lebih berdampak bagi masyarakat, seperti perbaikan sekolah, rumah sakit, hingga peningkatan kesejahteraan guru.

“Pemerintah di semua tingkatan harus lebih efisien. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Jangan pernah ada lagi proyek-proyek untuk menarik dana. Setiap proyek harus tingkatkan produktivitas rakyat,” ujar Prabowo, dalam Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya di hadapan anggota DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Prabowo juga mengapresiasi kebijakan yang tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk perayaan ulang tahun kementerian. Menurutnya, kegiatan seremonial tidak seharusnya menjadi prioritas ketika masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

“Saya gembira tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja,” kata Prabowo.

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