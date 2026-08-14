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Prabowo Kurangi Subsidi BBM, Alihkan Anggaran ke 1 Juta Motor Listrik

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |16:58 WIB
Prabowo Kurangi Subsidi BBM, Alihkan Anggaran ke 1 Juta Motor Listrik
Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan dan mengalihkan anggarannya untuk mempercepat elektrifikasi transportasi rakyat. Dirinya akan memberikan subsidi untuk pembelian satu juta unit motor listrik yang diproduksi di dalam negeri.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM sekaligus menekan ketergantungan terhadap bahan bakar impor dan memperkuat industri kendaraan listrik nasional.

“Kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat,” ujar Prabowo, dalam Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah akan mengurangi subsidi BBM secara signifikan. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pemerintah telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional.

“Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, Pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional,” katanya.

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